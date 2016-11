Nüüd, kui peaminister Taavi Rõivase umbusaldamisega on valitsus kukutatud, huvitab meid, mida uus valitsusliit peenhäälestuse asemele pakub. Kui välis- ja julgeolekupoliitika muutmata jätmine näib mõistlik, siis teistes poliitikavaldkondades on ootused seda kõrgemad – ometi sunnivad Keskerakonna, Isamaa ja sotside valijatele antud lubadused võimalikke partnereid algusest peale üksteise ideedele jalga taha panema. Kas uues liidus saab olema senisest enam ruumi kompromissideks?

Rahvast lõhestanud Donald Trumpi saamine 45. USA presidendiks tähendab, et eesootav ametiaeg saab olema tunduvalt ettearvatum, kui see olnuks endise riigisekretäri Hillary Clintoni valituks osutumisel. Ent kui pettumusprotestid peetud ja võitjate valimispeod läbi, tuleb ameeriklastel olukorraga leppimise kõrval küsida endalt nagu eestlastelgi kuu aega tagasi: mis peaks muutuma presidendi valimise süsteemis ja institutsiooniski, et see valijate ootustele paremini vastaks?

Uued näod valitsuskabinetis

Reformierakonnale tehtud kambakas võimaldab seni koos ühes ministeeriumis võimu jaganud Jevgeni Ossinovskil ja Margus Tsahknal end mõjukamatel ministrikohtadel sisse seada. Ent ruumi tuleb teha uuele peaministrierakonnalegi, ja ministriks saamisel võib rolli mängida seegi, kas erakondlane kuulub Jüri Ratase või Edgar Savisaare toetajate hulka. Piruka võrdne jagamine on kahtlemata hea Keskerakonna kodurahule, aga kas ka Eestile?

Savisaarelgi trump varuks