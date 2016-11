Küllap arvati siis sajandialguse tavade kohaselt, et isade osa pereelus on raha teenida ja peret ülal pidada, ning laua otsas istudes tõde, õigust ja leiba jagada. Selline ossi-kultuur, kus mees on tugev ja/või rikas ja naine on ilus.

Praeguse aja mõistes olid need 1980ndate 20ndates noored emad ja isad hilispuberteedid ning sotsiaalselt pigem ebaküpsed. Aga 22 oli ju viimne taks. Aga siis abiellutigi varastes 20ndates, kui tänapäeval tehakse alles esimene ring maailmas. Sageli loodi pere vaid sellepärast, et pärast esimesi seksuaalseid katsetusi oligi laps juba sündimas. Mõni ime siis, et kodu mängimine ja vanemaroll välja ei tulnud. Paljud neist abieludest praegu veel alles on?

Või mida teadis see põlvkond oma vanematest ja vanemlikust hoolest? Nagu kõik usuvad, siis olid lapsed iseseisvad, sõid ja mängisid, keegi ei toonud ega valvanud neid ning kõik jäid ellu. Nendest, kes ei jäänud, ei räägitud.

Sotsialistlikus riigis usuti, et perekond on ühiskonna algrakuke, mille eesmärk on taastoota tööjõudu. Vanemapuhkus oli kaks kuud pärast sünnitust, lapsed käisid ööpäevasõimedes – esmaspäeva hommikul viidi ja reedeõhtul toodi. Lapsi kasvatasid riik ja ühiskond ning täitsa hästi tuli välja, ehkki inimlikku soojust just ülemäära polnud. Kes see ikka avalikult kallistas ja musitas. Ja sülle võtmine hellitab lapse ära.

Ossist vanaisa ei saanud

Üks mu ülikooliaegne sõber elas Mustamäel. Ehkki tegu oli noormehega, ei saanud ta oma isaga eriti jutu peale. Kui just mõlemad pudelit viina ära ei joonud. Isa oli bussijuht, ema arst ja noormees õppis ülikoolis. Jüri ei väsinud imestamast, mis asjaoludel tema vanemad küll paari olid heitnud. Aga korter, tuusikud, auto ja suvila olid kõik olemas. Värviteleritele Soome plokkide panekuga ajas isa korralikku papi kokku.

Isa veetis vaba aega sinises maikas siniseks suitsetatud köögis. Reedeti lisandus sinna viinapudel, tööpäevadel õlu. „Mis sa, poiss, seal oma koolis tudeerid, sealt tulevad ainult sitavarased, kes elus hakkama ei saa. Vaata, meil baasis on mehed, üksinda käega keeravad poldid lahti,“ ütles ta pojale. „Sa oled minu rahaga omale ajud ostnud.“

Kui isa just köögis ei tossanud või teleka ees ei tukkunud, oli ta garaažis ja putitas pere Žigulit, pärast tuppa tulles selgus, et naabrimees oli ka appi tulnud ja enam ei aidanud isegi sein püsti seista. Kui Jüri veel 30aastaselt naist polnud võtnud, ütles isa, et pede oled vä. Ja kui poeg hiljem siiski naise leidis ja uhke isana sünnitusel osales ning vankriga jalutas, ohkas isa, et mis sul naisel siis teha on, istub päevad läbi kodus.

Muidugi peseb Jüri oma lapsed isadepäeva hommikul puhtaks, paneb viisakamad riided selga ja viib vanaisale külla. Pärast teist insulti isa enam ei joo ja korterist väljas ei käi. Lapselaste nimed vahel tulevad meelde, vahel ei tule.

„Natuke imelik on talle neid kaarte viia, sest klassikalist vanaisa ta endast ei kujuta, kes põlvele võtaks ja juttu räägiks,“ ütleb Jüri. „Ega ta minuga seda ka muidugi ei teinud. Eks ta oli tööl või väsinud või purjus.“

Täiesti uued isad

90ndate järel, kus pensionärid ja noored pered olid võrdselt Toompeal meelt avaldamas ja lapsi sündis vähe, tekkis korraga 00ndatel täiesti uus perekvaliteet. Korraga kerkis nagu üleöö uus põlvkond mehi, kes andunult rääkisid peresünnitusest, käisid naisega perekooliloengutes, ja võisid ise pikki loenguid hammaste tulekust ja lapsevankri valikust pidada.

Just sellised Skandinaavia mehed, keda sõbranna oli Kanaaridel näinud. Nad olid korraga siin, meie keskel. Mänguväljakutel ja lasteaedades, kinos ja kunstisaalis, ujulas ja lennukis. Punusid patse ja viisid tütreid balletitundi ning poegi kitarri mängima. Või siis vastupidi.

Enam ei olnud isad ainult kõndivad rahakotid ja autojuhid, kelle roll pereelus piirdus vaid taksoteenuse ning arvete maksmisega. Nähes isasid lasteriiete kaupluses riideid valimas, tahaks suisa pisara poetada. Millised asjatundlikud küsimused, teadlikkus lapse pikkusest, suurusest ja vajadustest.

Ainus konks, mis tundus neile takistuseks olevat... olid emad ise. Kes ei olnud alati sugugi valmis kogu otsustusõigust käest andma, jagama kohta pliidi ääres, haigevoodi ääres, toidupoes ja lastevanemate koosolekul. „Mees olemine ei ole puue,“ ütleb üks tuttav ämmamoor, „mees võib ka vastutuse võtta.“ See jutt oli muidugi suunatud naisele, kes kõikidel üritustel lastega üksinda käis.

Muidugi on pereelu, kus on koos erinevad isiksused, täis karisid ning täiskasvanute suhetele on seal vähe ruumi. Ja järjest jõulisemaks muutuvad naised soovivad ka suhte lapsega muuta eksklusiivseks emade pärusmaaks. Jääb loota, et isad ei anna oma rolli käest ning jäävad laste elus osalema.

„Kuule, ta on tüdruk, ta on õrn,“ ütleb ema pojale õpetlikult.

„Ma ei tea ühtegi sellist tüdrukut,„ ütleb poeg, kes on lasteaiast sinise silmaga tagasi tulnud. Ja see ei tulnud poiste kaklusest.

Küllap on pojal õigus, tänapäeva tüdrukud ei ole enam mingid lilled. Ka naistel on akutrell ja juhiluba taskus ning piisavalt raha, et ise otsustada. Aga laste kasvatamisel jääb sellest väheks.

Mina naiste kasvatatud inimestesse väga ei usu. Naine üksinda on nagu ülereageeriv lahus, kui puudub mehe tasakaalustav mõju. Rahulikum on sõita kahe rattaga vankril kui ühega. See võib lonkama hakata.