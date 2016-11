„Kujutad sa ette, nüüd siis oma ema kaudu urgitseb!“ kostis äsja telefonikõne lõpetanud noore naise hääl kõrvallauast üle poole kohviku. Ärritusest särtsudes kirjeldas ta sõbrannale, kuidas lapse isapoolne vanaema teda just praegu püüdis ära rääkida, et laps nädalavahetuseks tema juurde viidaks.

“Arvavad, et loll olen vä? Et ma ei saa aru: siis on ta pojake oma lipakaga ka kohe platsis, nemad peavad isadepäeva! Unustagu ära!“ Laps, nii nelja-aastane poisipõnn, mugis äraoleval ilmel ema kõrval saiakest.

„Ära nüüd siis lapse ees ...“ manitses sõbranna ja uuris, miks lahkuläinud paar sedasi vaenutseb, kas lapse isa ei toeta sugugi? „See veel puuduks!“ kähvas noor ema. „Maksab, loodab mind rahaga ära osta. Ei lähe läbi! Tal oli valida, kas meie või see l.... Valis – ja olgu nüüd siis õnnelik!“

Superisade, lihtsalt heade isade ja nende meeste kõrval, kes oma lastest midagi teada ei taha, pole sugugi vähe neid, kes rahalise panuse annavad vabatahtlikult, aga oma lapse/laste elus osaleda siiski ei saa, sest ekskaasa on otsustanud: valisid teise, nüüd kannata! Kättemaks on magus, teadagi. Aga ehk tasuks siiski järele mõelda, mis on selle sõja hind. Kes saab kõige rohkem haiget?