Mõtlesin siis, et nad olid ometi ju aastaid abielus ja elasid sealsamas majas koos! Mulje jäi, et nad ei räägi samast majast, kus nad koos elasid.

Kusjuures seda lahutuses ei olnud, et keegi oleks abielu ajal uude suhtesse sukeldunud, nagu juhtus Toompea koalitsioonis. Ja kumbki ei öelnud eriti solvavalt, et sa oled nagu mingi Ühtne Venemaa. Aga Jevgeni Ossinovski ütles, et Reformierakond on Eesti Ühtne Venemaa. Nu tõ dajoš! öeldi vanasti selle peale.

Samuti nagu naise tunnistajad mehest, rääkisid endised partnerid SDE ja IRL pärast lahutust Reformierakonnast. Ülbe, põhjustas seisaku, midagi ei otsustanud ega teinud, ei arvestanud teistega, ühesõnaga täiesti võimatu.

Valitsuse juhtpartei aga rääkis partnerite kohta, et üks oli loll ja teine laisk, tema üksi pidi rabama, ja nüüd ei lasta enam üksi ka rabada.

See on umbes sama, nagu üks mees ütles pärast 20aastast abielu naist maha jättes: „Sa pole mind kunagi erutanud.“

Oli palju dramaatilisi ja emotsionaalseid sõnavõtte nagu abielulahutuse ajal kohtus. Mulje jäi, et nad ei räägi samast riigist, mida nad koos juhtisid.

Ülbus, arrogants, eneseimetlus.

Lõhkumine, salakõnelused, reetmine.

Ei midagi uut ju. 2002. aastal tegi Siim Kallas Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse senise Isamaaliidu, Mõõdukate ja Reformierakonna kolmikliidu asemele. Ehk laiali läks sama seltskond kes nüüd, ainult reformistide algatusel.

2005. aastal tegi Andrus Ansip Reformierakonnast, Keskerakonnast ja Rahvaliidust koosneva valitsuse senise Res Publica, Reformierakonna ja Rahvaliidu valitsuse asemele, kui võimult kukutati Juhan Parts.

Kui Taavi Rõivas räägib reetmisest, siis selles mõttes, et tema ei reetnud ja Reformierakond ei jäänudki võitjate poolele.

Lahutavad abikaasad kutsusid appi kohtuniku, IRL ja SDE kutsusid appi Jüri Ratase.

Kas Trumpi pärast tasub muretseda?

See optimism ja usk, et nüüd läheb kõik paremaks, on armas ja tervisele kasulik.

Kui ma 2013. aastal koos kaasautor Ingega kirjutasin raamatut „Kaika Laine inimesed“, siis rääkisin ka mitme diplomeeritud arstiga rahvaravitseja fenomenist. Väga teenekas arst, diagnostikakeskuse üles ehitanud Agu Kivilo ütles siis umbes nii, et sa võid mõelda ennast terveks ja võid mõelda ennast haigeks. Ta rõhutas, et juba Vana-Kreekas ütles arst: meid on kolm – sina, mina ja haigus. Kelle poole sina asud, selle pool on võit. Kuulus rahvaravitseja oskas inimest haiguse poolt enda ehk võitja poole kallutada. Arst rõhutas, et ka suhkrutablett käivitab tervendava ahelreaktsiooni, kui haige sellesse usub.

Sa võid mõelda ka riigi haigeks või terveks. Kui sa aastaid mõtled riigi haigeks, siis tõenäoliselt mõtled haigeks ka enda. Inimese tervise seos mõtlemisega, millele osutasid väsimatult ka näiteks Gunnar Aarma ja Luule Viilma, tõuseb aina enam teemaks ka tavameditsiinis.

Selles mõttes ongi tore see praegune usk, et Eesti elu läheb nüüd paremaks. Elu lähebki paremaks, kui mõtled selle paremaks. Mis siis juhtuma hakkab? Kindlasti juhtub see, et mitu kuud on eriti huvitav, kes mis koha saab ja kuidas ta tööle hakkab. Suuri ideid veel ei nõuta, sest tulevad ju uued näod!

Kuni kevadeni kestab põnevus, mis nad päriselt ära teha tahavad. Siis läheb soojaks ja algab suvi. Argipäev saabub sügisel. Elu ei ole peaaegu üldse paremaks läinud. Ettevõtjad kurdavad tööjõupuuduse ja kõrgete tööjõumaksude üle. Sel ajal juba võiks kättemaksukoalitsioon, nagu seda kutsutakse, teha algatusi, mis kunagi tulevikus ja mitte väga kauges majandusele rohkem hoogu annaks, riiki investeeringuid meelitaks ja riigi eri lülid tõhusamalt toimima paneks. Rääkida senise julgeoleku- ja välispoliitika jätkumisest on tohutult turvaline.

Nagu me ei tohiks endale keelata oma riiki terveks ja paremaks mõelda, ei tohiks me ka ameeriklaste üle nördinud olla, kui nemad mõtlevad oma riigi paremaks Donald Trumpi juhtimisel.

Ma tundsin ennast mitu päeva pärast USA presidendivalimisi ikka täieliku lollina, kes ei saa aru, et maailm variseb nüüd kokku. Imelik, me ise kogu aeg kiidame, et USA on demokraatia juhtriik maailmas. Kõik arvamusliidrid ja lihtsad inimesed, kes kardavad, et Trump pöörab USA poliitika ja terve maailma pea peale, arvavad ju seega kaudselt, et USA ei ole demokraatlik riik ja president võib seal tegutseda nagu diktaator. Et ta võib teha, mis pähe tuleb ja mitte arvestada demokraatlike seadustega, Kongressi ega suurte traditsioonidega võimsate riigiasutustega.

Kui mu tuttav küsis Clintoni poolt hääletanud sugulaselt läinud kolmapäeval, kuidas USAs meeleolud on, kirjutas sugulane, et inimesed on üldiselt rõõmsad, aga ajakirjanikud on kurvad.

Milline terane tähelepanek – ajakirjanikud on kurvad. Tema ju ei teadnud, et portaal Zero Hedge koostas nimekirja, kumba presidendikandidaati toetasid USA meediaväljaanded. Postimees tõi selle ära. Ajakirjandus oli masendavalt erapoolik, aga see võiski võidu otsustada. 2012. aastal toetas demokraat Barack Obamat 45 väljaandest 26 ja vabariiklaste kandidaati Mitt Romneyt 16. 2016. aastal toetas Hillary Clintonit avalikult 40 väljaannet, Trumpi aga vaid üks, kasiinopealinna väljaanne Las Vegas Review-Journal. Järelikult meedia üritas rahvale valikut vägagi ette kirjutada, aga ilmselt mindi selle kallutatusega liiale. Või siis on rahval sügavalt ükskõik, mida lehed kirjutavad. Igatahes on USA väljaannete toimetajad, kes arvasid, et kujundavad maailma, kõige suuremad pettujad, ja seda nad ka väljendavad.

Seevastu on alahinnatud sotsiaalmeedia mõju. Aitäh, Toomas Kümmel, tähelepanu juhtimast, et Trumpi Twitteri kontol oli 17 miljonit ja Clintoni kontol vaid 11 miljonit jälgijat ning et CNNi telekanalil on USAs vähem vaatajaid ja ükski ajaleht ei küüni sellise loetavuse lähedalegi.

Kui Eestis aga enda elu ja Eesti elu pärast muretsejad veel Trumpi võidu ja USA tuleviku pärast ka tõsiselt muretsema hakkavad, siis hakkab see tervisele ja meie haigekassa pingeline eelarve ei pea sellele kindlasti vastu.