Ida-Virumaa salapärastes metsades, maagiliste mändide ja kuuskede keskelt leiab Jõulud, keda hoolikalt valvavad Alutaguse Jõuluküla päkapikud. Külastage Jõuluküla ja päkapikupere nende igapäevastes askeldustes 5. detsembrist - 30. detsembrini.

Programm sisaldab:

Seiklused jõulumetsas. Keegi ei tea, milliseid ootamatuid vempe on teised metsaelanikud päkapikkudele visanud. Neile keerulistele väljakutsetele tuleb vastata väikestel ja suurtel külastajatel koos.

Päkapikkude salarajad. Alutaguse metsa päkapikud ilmutavad ennast oma elupaigas väikestele külastajatele vaid jõulukuul. Tavalisel külastajal on neid väga raske leida! Selleks on vaja teada salaradu ja need läbida!

Päkapikkude metsamajake. Kas teadsite, et päkapikud oskavad ehitada päris maja otse puu otsa?! Te mitte ainult ei näe seda imet, vaid saate sellisesse ebatavalisse majakesse isegi pilgu heita! Muide, just seal peavad päkapikud ja jõuluvanad oma salakoosolekuid jõululaupäeval!

Metsa päkapikud. Metsa päkapikud on väga töökad! Nad kannavad öösiti kodudesse laiali jõulukingitusi, jättes need väikesed sokkide ja susside sisse. Päeval aga hoolitsevad loomade eest. Äkki teiegi saate neid selles aidata?

Päkapikkude töökoda. Metsa päkapikkude tegelik töö on kingituste valmistamine. Nad on sellel alal tõelised meistrid! Ja nad on valmis jagama oma oskusi ka külastajatega! Külastajad saavad oma isetehtud ainulaadse meene koju kingituseks kaasa võtta!

Jõulukohvik. Meie võlukohvikus saab nautida jõulumaitset. Külastajate jaoks on valmistatud spetsiaalne jõulumenüü!

Suveniirilett. Suveniiriletist saab osta erilisi jõulukinke.

Küla on avatud lastegruppidele esmaspäevast reedeni ainult ettetellimisel.

Perepäevadel on küla avatud kõigile soovijatele. Eelregistreerimine ei ole vajalik.

Perepäevad: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 detsember. Programmi algus: 11:00 - vene keeles, 13:00 - eesti keeles, 15:00 - vene keeles.

Lisatasu eest:

* Sõit hobusaaniga

* Tuubisõit

* Suusatamine ja kelgutamine soome kelguga

* Laste seikluspark (ilusa ilmaga)

Lisateenuseid pakutakse lume olemasolul

Info ja broneerimine:

Tel.: +37258504048

E-mail: pakapikk@alutaguse.com

www.alutaguse.com

https://www.facebook.com/alutagusecenter/