President Toomas Hendrik Ilvese avalike suhete nõunikuna töötanud Toomas Sildam hakkas nõustama sotsiaaldemokraatlikku erakonda, teatas ERRi uudisportaal.

Sildam ütles, et oli pärast Kadriorust lahkumist puhkusel ja kaalus erinevaid pakkumisi, kui temaga võtsid ühendust sotsiaaldemokraadid, kes palusid sõltumatut ja kõrvalist pilku. "Olin päri ja nõustan neid esialgu kuu lõpuni," märkis Sildam, jättes tulevikuplaanid lahtiseks.

Ta märkis, et sisepoliitika on tema jaoks olnud põnev ja huvitav valdkond seest- kui väljaspoolt vaadatuna ja seetõttu võttis ta koalitsioonikõnelusi pidava SDE pakkumise vastu. "Usun, et Eesti saab hea valitsuse," lisas Sildam.