Pole vahet, kus Sa oled, võid alati loota Forever akupangale. Hiigelsuure 16 tuhande mAh (16000mAh) mahtuvusega akupangaga võib laadida keskmise suurusega nutitelefoni kuni seitse korda ja keskmise suurusega tahvelarvutit kuni neli korda.

Akupank on varustatud kahe USB-väljundiga. See võimaldab laadida samal ajal nii tahvelarvutit kui nutitelefoni või kahte nutitelefoni samaaegselt. Akupanga hiigelsuur mahutavus garanteerib mitme seadme samaaegse laadimise. Akupanga laetuse taset (energia hulka) näitab vastav indikaator.

Akupank Forever on õhuke (paksus alla 2cm) ja portatiivne. See mahub lahedalt selja- või käekotti ja on alati kasutusvalmis. Nutitelefoni või tahvelarvuti laadimiseks vajalik kaabel on komplektis (microUSB). LED-lamp võimaldab akupanka kasutada taskulambina.

Akupank Forever 16000mAh jääb kukkudes terveks, kuna on paigutatud tugevasse metallkorpusse. Paremaks käsitsemiseks on metallkorpus kaetud nahaimitatsiooniga musta plastikuga. Akupanga servad on tugeva metalläärisega, luues üldmulje nagu oleks tegemist mobiiltelefoniga.

Akupanka Forever 16000mAh saab osta ITshop kauplustest või ITshop e-poest SIIT!