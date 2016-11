Veebilehel change.org on üleval petitsioon, kus palutakse USA valimiskogul tühistada osariikide tulemused ja määrata valimiste otsustajaks rahva häälte enamus. Nii nimetataks presidendiks siiski demokraatide kandidaat Hillary Clinton. Portaali change.org abi on kasutanud üle 100 miljoni inimese kogu maailmast. Veebilehe kaudu on petitsioonide esitajad saavutanud ka võite. Ameeriklaste jaoks on üks värske näide edukast petitsioonist mustanahalise teismelise Trayvon Martini mõrvari George Zimmermanni kohtu alla andmine. 538-liikmeline valimiskogu, milles on kõikide osariikide esindajad sõltuvalt osariigi elanike arvust, koguneb 19. detsembril, et kinnitada uus president. Ameerika valimissüsteemis saab presidendiks see, kes võidab rohkem valijameeste hääli. Selleks peab saama kokku vähemalt 270 valijamehe häält, mis ei pruugi tingimata kattuda rahva antud häälte arvuga.

Hetkel ongi olukord just selline, et rahvas hääletas Clintoni poolt napilt rohkem, kuid Trump võitis rohkem valijameeste hääli ning seda võtmetähtsusega osariikides.

Ajaloos on teada üksikuid juhtumeid, kus valijamehed on hääletanud enda presidendi- või asepresidendikandidaadi vastu või jätnud hääle andmata. Põhjuseid on olnud erinevaid, alates kandidaadi surmast (1912. aastal suri teiseks ametiajaks kandideeriv asepresident James S. Sherman nädal enne valimisi) kuni lihtsa näpuveani. Enamasti on niinimetatud ülejooksikutest valijamehed tegutsenud üksinda, kuid nüüd kutsutakse üles küllaltki suurt osa neist hääletama enda kandidaadi vastu, seda põhjendustega, et kodanikelt sai Clinton suurema häältearvu ja Donald Trump on presidendiks sobimatu.