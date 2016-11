Rob Kardashiani mõrsja Blac Chyna tõi eile ilmale tütretirtsu, kes sai nimeks Dream Renée.

“Ta on imekaunis ja uhkete juustega,” kinnitab E! Newsi allikas. Ajakirja People teatel sündis laps Los Angeleses Cedars-Sinai meditsiinikeskuses planeeritud keisrilõikusega. Reality-staaridele kohaselt jäädvustas õnnelike vanemate tipphetke filmitiim. Televaatajad saavad tunnist beebi-eriosa vaadata 18. detsembril.

Blacil (28) on varasemast armusuhtest räppar Tygaga nelja-aastane poeg King Cairo. Robil (29), kes on aastaid maadelnud ülekaaluga ja ärevushäirega, varasemast lapsi pole. Kuna Blaci ja Robi suhted on olnud heitlikud, spekuleeritakse, et nad ei pruugigi ühise katuse alla elama jääda.