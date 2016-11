Kui naine ei ole seksist huvitatud, kuid tahaks, siis võib asja põhjus peituda suhtes, kasvatuses või eelnevates kogemustes. Samas tuleks arvestada ka seda, et asi põhjus võib olla meditsiiniline.

Menopaus, rinnaga toitmine, rasestumisvastased pillid, kilpnäärme probleemid - kõik need võivad pidurdada naistel seksuaaliha.

Näiteks antidepressandid ja keemiaravi.

4. Närvi kahjustus

Kui mõni närv on viga saanud. Nt vaagnapõhja kirurgia käigus või haiguste puhul - sclerosis multiplex või Parkinsoni tõbi.

Samas võib ola põhjuseks ka magamatus või depressioon. Ometigi on kõige õigem rääkida oam arstiga, et leida see õige põhjus ja lahendus.