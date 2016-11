Ilmateenistuse andmetel ulatub lumikate Eestis kohati üle 20 sentimeetri ning hoonete omanikel tuleb juba praegu vältida suure lume kogunemist katustele ning hoida räästad jääst puhtad.

„Soovitame majaomanikel jälgida lume paksust katustel ja õnnetuste vältimiseks need õigeaegselt puhastada, sest katusekonstruktsioonile võib olla ohtlik juba 30 cm paksune lumekiht. Lumikatte paksenemise ja eriti sula korral tuleb tihti ette, et mõni katus ei pea lume raskusele vastu ning räästasse tekkivad jääpurikad kujutavad suurt ohtu nii jalakäijatele kui autodele,“ ütles PZU Kindlustuse kodukindlustuse riskijuht Kaja Pukk, kelle sõnul on ohus eelkõige teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitised ja nende osad, näiteks varjualused, samuti lamekatusega hooned.

PZU Kindlustus tuletab meelde, et lume koristamine katustelt on ehitise omaniku kohustus, mille eiramise korral võib lisaks lumeraskuse tagajärjel tekkinud kahjule lisanduda ka rahatrahv.

Ehitiste ohutust kontrollivad kohalikud omavalitsused ja tehnilise järelevalve amet. Üldjuhul ei ole sellised kahjud ka kindlustuse poolt hüvitatavad, kuna kindlustus eeldab omanikult oma vara suhtes heaperemehelikku käitumist ning lume koristamata jätmist loetakse hoolsuskohustuse täitmata jätmiseks.

Lumikatte paksust saab jälgida Ilmateenistuse veebilehelt: http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/sademed/lumekaart/