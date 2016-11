Nukk nimega Peggy toodi ka saatesse inimeste ohutuse tagamiseks kott peas, kuna inimestega, kes teda vaatavad, juhtuvad kummalised asjad, kõige ekstreemsematel juhtudel on inimesed saanud infarkte. Kui nuku omanik temast pildid internetti postitas, sai ta aasta jooksul üle 200 sõnumi, milles inimesed väidavad, et pärast nuku pildi nägemist on nendega juhtunud midagi negatiivset.

Nukk sai nime selgeltnägija kaudu, kes nägi nukus vanema naise vaimu, kelle nimi on Peggy. Nukk pärineb 60ndatest, Inglismaalt. Paranormaalseid kogemusi koges juba nuku esimene omanik, kes kuulis oma kodus samme, ärkas öösel kell kolm, tundes, et keegi on tema toas, lisaks kaotas ta palju kaalu ja koges pidevaid peavalusid.

Nuku praegune omanik on tegelenud paranormaalsete objektide uurimisega juba 17 aastat ning tema usub, et nukk on seotud deemonlike jõududega. Mida kauem on ta nuku kohta uurinud, seda rohkem küsimusi on tal teispoolsuse kohta tekkinud.

Huvitavaks faktiks on see, et isegi saate tegemise ajal lakkasid kaamerad, mis nuku ümber asetsesid, töötamast ja seda samal ajal, kui saatejuht tahtis nuku peast koti ära võtta, et tema nägu vaadata. Pärast nuku nägemist tundis ka saatejuht negatiivseid ja agressiivseid emotsioone.

Katrin Reediku sõnul ei saa ta enam nukust vaadata ühtegi videot või pilti. "Ma tunnen, et ma lähen pärast seda hulluks. Mul on vaja kasvatada oma kahte last ja neil ei ole kedagi teist," rääkis Reedik nutma puhkedes. Tal oli väga raske oma lastele selgitada, mis temaga pärast Peggy nägemist juhtus ja miks ta haiglasse sattus.

Reedikut tuli aitama ka meedium, kes üritas talle vastuseid anda. "Ma tean, et ta [nukk] kontrollib mind ja ta ei tohi seda enam teha," ütles ta ja nõustus seansis osalema.

(kuvatõmmis videost )

Seansi ajal, kui saatejuht Zak Bagans palus nukus asetseval vaimul endast märku anda, hakkasid nuku kõrval olevad küünlad ära kustuma.

Reedik jäeti nukuga ka kahekesi, et ta saaks oma hirmule vastu astuda ja nuku võimusest vabaneda. Kui eestlanna nukuga üksi jäi, hakkas ta tundma füüsilist valu ja pitsitust kaelas, kuid tundis siiski, et ta sai oma hirmu nuku suhtes vähemaks.

Saade "Deadly Possessions" on eetris Travel Channelis.

Vaata kogu juhtunut videost!