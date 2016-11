Seksnukke tegev firma tegi leinavale Hiina pensionärile surnud naisest koopia, kes sai jalga isegi surnud naise vanad aluspüksid.

Mees kulutas ligi 2306 eurot, mille eest ostis augustis nuku, kuid kahjuks lagunes see üsna kiiresti, vahendab Mirror. Põhjuseks see, et mees kasutas teda liialt palju...

Üksikule pensionärile anti uus nukk, mis tehti koopiana tema surnud naisest.