Täna öösel kell 00:09 said päästjad väljakutse Viljandi linna Vaksali tänavale, kus teate kohaselt on eramajas tunda vingulõhna ning teine korrus on suitsu täis.



Päästjad leidsid termokaamera abil seina seest väikese tulekoldse, mis paari ämbri veega kustutati. Kustutustöödeks avati pool ruutmeetrit seina. Selgus, et varem oli köetud sauna ning põleng oli tekkinud sauna kerisetaguses seinas.

Päästetöö juhi esialgsel hinnangul põhjustas põlengu ehitusviga.

Viljandi päästekomando asub antud majast kõigest paarikümne meetri kaugusel. Sündmuskohale jõuti vähem kui minutiga.



Inimesed viga ei saanud.