Politsei palub inimeste abi selgitamaks 39-aastase Carmeni asukohta.

Carmenit nähti viimati 1. novembril, mil ta lahkus Põltsamaal asuvast kodust. Kodust lahkus naine lilla naiste jalgrattaga, millel ees korv. Politseile teadaolevalt on naine varasemaltki kodust sedasi lahkunud, ent siis on naine alati paari päeva möödudes koju naasnud. Sedavõrd pikaks ajaks ei ole naine lähedasi teadmatusse jätnud.

Naine on lühemat kasvu, umbes 160 cm pikk. Tal on lühemad blondid juuksed, mis pealtpoolt rohekaks värvitud, külgedelt on juuksed ära aetud. Kodust lahkudes olid naisel jalas tumesinised paksu valge tallaga talvesaapad ja seljas võis olla roosa jope.