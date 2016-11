Eilses "Kolmeraudses" uuris Mihkel Raud sotsiaaldemokraatide juhilt Jevgeni Ossinovskilt ja IRL-i esimehelt Margus Tsahknalt, kuidas kavatsevad nad Keskerakonna abiga nüüd Eesti elu uueks luua ja mismoodi takistas neid selles Taavi Rõivase valitsus.



Mihkel Raud Margus Tsahknale: "Kas ma olen millestki valesti aru saanud või oled tõesti veendumusel, et tänasel päeval on just nimelt ebastabiilsus ja poliitmängud see, mida Eesti vajab? Kas ma saan õigesti aru, et sinust ei ole mitte midagi sõltunud sinu poliitilise karjääri jooksul siiani?"

Margus Tsahkna: "Sa said minust väga valesti aru, nagu alati."

Mihkel Raud: "Aga 180 kraadi on sinu vaated pöördunud."

Margus Tsahkna: "Ei ole! Ära sildista ja ära anna hinnanguid."

Vaata kogu intervjuud siit!