Laupäeval, 12. novembril kutsub Politsei- ja Piirivalveamet oma aastapäeva puhul Eesti suuremates linnades inimesi oma tööga tutvuma.

Laupäeval ajavahemikul kell 12-15 saavad inimesed politsei töö ja varustusega tutvuda viies kaubanduskeskuses üle Eesti. Kohtumispaigad on Ülemiste keskuses Tallinnas, Lõunakeskuses Tartus, Kaubamajakas Pärnus, Põhjakeskuses Rakveres ning Astri keskuses Narvas.

Põhja prefekt Kristian Jaani sõnul on politsei ja piirivalve aastapäev pühendatud kõigile neile, kes oma igapäevase tööga Eestis turvalisust loovad. „Seni on aastapäev olnud pigem organisatsiooni sisene tähtpäev, kuid kuna politsei töötab Eesti inimeste jaoks, siis otsustasime tänavust sünnipäeva tähistada koos inimestega, kelle heaks töötame. Nii näitame Eesti suuremates kaubanduskeskustes oma varustust ja vormi. Kolme tunni jooksul saab tutvuda selle osaga politseitööst, mis ehk igapäevaselt välja ei paista, kuid on väärtuslik osa turvalisuse tagamisest,“ rääkis Jaani.