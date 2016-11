Jürgen Ligi oli täna saatekülaliseks Indrek Treufeldti saates “Kahekõne”, kus väljendas oma pahameelt Keskerakonna suhtes, öeldes, et uut koalitsiooni pannakse kokku põhimõttel, et Eesti peab muutuma.

"Keskerakonna uus juht on kinnitanud, et erakond ei vaja muutusi. Muutuma peavad teised, Eesti peab muutuma. See on põhikontseptsioon, mille järgi uut valitsust kokku pannakse," ütles Ligi.

Treufeldt tõi välja, et Edgar Savisaare esimehe koha kaotamise järgi kadus võimult ka Reformierakond. Ligi vastas, et uut valitsust veel ei ole moodustatud ja Reformierakond on siiani võimul.

“Selge, et ühiskondlik meelsus oli viis ühe vastu. Iga erakond on vähemus, kui teda süstemaatiliselt kottida. Näidata, et Eesti on seisakus ja riik on see, kes ei lase areneda,” rääkis Ligi.

Ligi kinnitas, et Reformierakond on siiski Eesti jaoks parim valik. “Kui kellelgi on heade ideede pank, siis on see Reformierakond," ütles ta. Vastuseks väitele, et Reformierakond on ülbe, ütles Ligi, et Reformierakond ajab lihtsalt ratsionaalset poliitikat. “Ratsionaalsed inimesed on tüütud, kui nad püüavad oma õigust taga ajada ja neil on seda õigust. Nad võidavad valimisi ja see ajab vihale," lausus ta.