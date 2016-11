Näitleja Üllar Saaremäe ametivennast poeg jagab isaga peagu kõiki saladusi.

"Isa pidi 1995. aasta vabariigi sünnipäeval Rakverre sõitma, aga mina ei tahtnud emaga kahekesi jääda. Nii tormasingi jonnides peaga vastu uksepiita, millest mul on tänini otsaees pisarakujuline arm. Hiljem olen jooksnud endal traadi ninna ja veel pea ees igasugustesse situatsioonidesse. Kõik nad on kuidagi seotud isaga," muigab Karl Robert Saaremäe, näitleja ja Rakvere teatri kunstilise juhi Üllar Saaremäe poeg.

Kevadel Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiat lõpetav Karl Robert (24) on naistemagnet. Ent Robertile – nagu teda kutsuvad isa Üllar (46) ja sõbrad – on antud peale välimuse ja pikkuse, mida on täpselt 195 sentimeetrit, ka loomupärane sarm. Pluss korralik lastetuba, mille taga on isa Üllar ja ema Tiina Mälberg (46).

VIIMANE VÕMM: Mikk Kotkas (Üllar Saaremäe) ning tema noor kolleeg ja arvatav poeg Paul Õunap (Karl Robert Saaremäe). (Marko Mumm)

1992. aastal olid mõlemad lapsevanemad Viljandi Ugala noored näitlejad. 6. juunil toimus teatri hooaja lõpupidu. "Meid kuut lavakooli lõpetanut näidati rahvale kui teatri uusi noori näitlejaid – Tiinat, Robert kõhus, nende hulgas.