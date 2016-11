Septembris telesarjaga "Mr Robot" parima draamanäitleja Emmy võitnud Rami Malek (vasakul pildil) hakkab kehastama eluloofilmis Queeni solisti Freddie Mercuryt.

Ajakirja Variety teatel võib režissööriks saada Bryan Singer ("X-mehed"). Roll pidi esialgu minema "Borati" tähele Sacha Baron Cohenile, kuid ta taandus filmist loominguliste erimeelsuste tõttu.

Koomik soovis enda sõnul kujutada särava sõumehe elu kõiki tahke, kaasa arvatud seksiseiklused ja narkootikumilembus.

Kuid Queeni elusolevad muusikud Brian May ja Roger Taylor tahavad ontlikumat filmi, mis keskenduks peamiselt Mercury esinemisele 1985. aasta Live Aidi heategevuskontserdil. "See ei ole nii huvitav film," seletas Cohen.

"Aga tuleb meeles pidada – ja ma mõistan seda –, et nad on ansambel, nad tahavad kaitsta enda kui ansambli pärandit. Nad tahavad, et film räägiks Queenist."