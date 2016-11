Tallinna linnapoe Lipo kliendid ei teagi, et Savisaar pole enam Keskerakonna esimees.

Kuidas suhtuvad Keskerakonna võimuvahetusse Tallinna munitsipaalpoe Lipo kliendid? Selgub, et suurem osa neist ei tea sellest midagi ja on siiralt veendunud, et Edgar Savisaare võim on igavene.

JUTTU JÄTKUB KAUEMAKS: Lasnamäe linnapood pole ainult soodsate hindadega kauplus, vaid ka reaalmaailma sotsiaalse suhtluse keskkond. Foto on illustratiivne. (Tiina Kõrtsini)

Tallinnas Lasnamäel asuvas linnapoes sagib rahvast juba varavalges. Pensionieas naised on harjunud sisseoste tegema hommikuti ja paljudest on saanud poe püsikliendid. Mõni on omavahel ka sõbrunenud.

"Ma ei käi siin sugugi ainult toidukraami järel," ütleb 66aastane Ljudmila. Pood on talle ka suhtluspaik. "Praegu pole eriti kohti, kus minuealised võiks kokku saada ja rääkida sellest, mis südamel. Aga see pood – suurepärane koht. Ei pea vähemasti kogu aeg kodus oma meest kuulama – no tema ainult poliitikast räägibki."