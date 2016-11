"Sain Keskerakonna aukohtult vastuse, et minu taotlus päevapealt vallandamine läbi arutada ja süüdlasi karistada on menetlusse võetud," ütles Urmi Reinde Õhtulehele.

Kesknädala peatoimetaja kohalt vabastatud Urmi Reinde pöördus Keskerakonna aukohtusse, et juhtunut arutataks.

Nad püüdsid mulle selgeks teha, et ma olen küll tubli olnud, aga Keskerakond on praegu kriisis," ütles Reinde toona Pealinnale.

Talle heideti ette, et ta on Keskerakonda lõhestanud. Enda teada on ta seda aga ainult üles ehitanud.