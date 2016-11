Amazing moment baby girl says 'hello' at just seven weeks old https://t.co/pm4xA14ktm pic.twitter.com/T4iuyGaBHg

Videost on kuulda, et ema Sara küsib beebilt: "Can you say hello?" (kas sa ütled tere – toim.), mille peale Evelyn kordab pärast väikest lalinat järgi "Hello!".