Tartu maakohus vahistas Tartu linnas autoroolist alkoholijoobes tabatud 37aastase mehe. Politsei peatas ta 29. oktoobril ja meest kahtlustatakse ka politseiametnikule kallaletungimises.

Kriminaalasjas menetlust juhtiv ringkonnaprokurör Toomas Liiva ütles, et tal on nii prokurörina kui ka kodanikuna hea meel, et Tartus ja Tartumaal on sarnased juhtumid vähenenud rohkem kui veerandi võrra.

Politseiniku ründajale karm karistus. (Mati Hiis)

Tartu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanema Anita Peiponeni sõnul on suund nn kriminaalses joobes tabatud juhtidele taotleda karmimat karistust üks tõenäolisemaid põhjuseid, miks tänavu on mullusega võrreldes kriminaalmenetlusi alustatud oluliselt vähem.

"Ka märkavad liiklejad üha enam enda ümber ebastabiilse sõidumaneeriga juhte ja annavad neist politseile teada või takistavad joobes juhi rooli istumist ning annavad sellega olulise panuse meie liikluskultuuri paranemisse," lisas Peiponen.