Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juhtfiguurid kohtusid neljapäeval 30 Eestis resideeruva suursaadiku ning saatkondade asejuhtidega selgitamaks diplomaatidele, et Keskerakonna valitsusse tõusmine ei tähenda muutust Eesti senises välis- ja julgeolekupoliitikas või Venemaa mõjusfääri langemist, kirjutab ERRi uudisteportaal BNSile viidates.

Sotsiaaldemokraadist kaitseminister Hannes Hanso kavatseb samuti lähiajal kohtumisel oma Briti, USA, Kanada ja Prantsuse kolleegidega kinnitada Eesti senise välispoliitilise kursi jätkumist.

"Kui eile õhtul oli mul kokkulepitud järgmise nädala teiseks pooleks kahepoolne kohtumine Briti kaitseministriga, siis täna hommikul lisandus nendele Ameerika Ühendriikide kolleegi palve kohtuda asekaitseministriga, [lisaks] Kanada kaitseminister, Prantsuse kaitseminister," rääkis Hanso BNSile kolmapäeva õhtul.

NATO PARTNER: Uusi USA ja NATO üksusi oodataks Eestisse kevadel. USA tankid veeresid Tapal juba tänavu. (Mari Luud)

"Meie ülesanne praegu on tõesti need igasugused alusetud pinged ja jutud kohe eos maha võtta. Eesti riik on NATO partner kõikide kohustustega, mis sellest tulenevad ja kõigi õigustega, mis sellest tulenevad. Ja nii ka jääb," kinnitas Hanso.