Kuigi teil võib olla partneriga erinevad poliitilised vaated, siis on igati normaalne kui te omavahel neist argumenteerida oskate. Siiski tuleks meeles hoida, et erinevate vaadete puhul ei tohiks te üksteise vaateid ründama hakata.

Mitmendat korda argumenteerimine.

Kuigi argumenteerimine on suhte juures hea, siis on see väsitav kui teete seda pidevalt ühe ja sama asja kohta. See näitab, et teie suhtes on midagi paigast ära.

Teie koosveedetud aeg.

Rääkimine sellest, palju te koos aega saate veeta on täiesti normaalne. Kui suudate koos läbi mõelda selle, millal soovite aega veeta koos sõpradega ning millal omavahel, siis aitab see tulevikus suuremaid tülisid eemale hoida.

Mida televiisorit vaadata?

Koos televiisori vaatamine on üheks tavapärasemaks koosviibimiseks, seega on täielikult normaalne omavahel läbi rääkida, mida teile vaadata meeldib ja mida mitte.

Kummale jääb viimane sõna?

Kui teil tekkinud eriarvamused, siis ei tohiks edasi tülitseda eesmärgiga saada endale viimane sõna.

Vaidlemine alla minuti.

Kui sind miski häirib, siis miks kulutada enda aega selle üle pikalt vaieldes?

Arvamus, et su partner ei ole truu.

Kui sul puudub kindel näide, et su kaaslane sind petta võib, siis jäta pigem taoline vaidlus olemata.

Sa tead, mida kuulda tahad.

Olles aus selle vastu, mida sa kuulda tahad, ei ole kunagi mitte vastuvõetav.

Teiste inimeste ees vaidlemine.

Usu, et mitte keegi ei ole huvitatud kuulamast võõraste paarikeste tülisid.

Kui keegi üritab teie suhet rikkuda.