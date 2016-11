Täna 27 aastat tagasi tuli Kuressaares ilmale pisipiiga, kellest on sirgunud armastatud näitleja ja laulja Adeele Sepp. Näitlejannast on saanud ka üks menuasaate "Su nägu kõlab tuttavalt" finaali pretendente, kellel ka tööalaselt mitu rauda tules. Just koduteatris, Ugalas, Seitsmesed Adeelet ka erilise tordiga üllatasid.

Vaata videost Adeele vahvat sünnipäevatorti ning tema meenutusi möödunud sünnipäevadest!