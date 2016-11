Eile toimunud pressikonverentsil tõdes Jüri Ratas, et koalitsioonikõnelustega võib minna nädalaid. “See ei ole ju mingi saladus, et paljude teemade alus on majandus ja maksupoliitilised küsimused, lähipäevadel võtame need keerulised teemad ette,” ütles ta.

Ratase sõnul võib iga erakond panna oma mõtte lauale. “Iga erakond kolmest võib oma ettepanekud panna julgelt lauale ja me ei ütle, et see või see ettepanek ei kõlba kuhugi”. Kuid IRL on kinnitanud, et nemad ei kavatse toetada astmelist tulumaksu.

