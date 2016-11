Itaalia kinotäht paljastab, et on hoopis poolvenelane ja soovib võtta Venemaa kodakondsuse.

Itaalia seksisümbol Ornella Muti on järjekordne kinostaar, kes ihaldab Venemaa kodakondsust. "Olen pooleldi itaallane ja pooleldi venelane," kinnitab 61aastane ekraanikaunitar, kelle eesti juurte üle on eestlased päratu uhked olnud.

Ornella ema oli pärit Eestist Võrumaalt, kuid siiski mitte eesti verd. Ilse Renata Krause oli baltisakslane, kelle vanemad pagesid siia Peterburist. Kolme aasta taguses intervjuus nimetas Muti oma Venemaa-lembuse põhjuseks, et on isa poolt itaallane, kuid ema poolt venelane.

"Ema andis mulle palju vene kultuuri edasi, nii et mul on suur tahtmine siin töötada," rääkis 1955. aastal Roomas Francesca Romana Rivelli nime all sündinud Muti Komsomolskaja Pravdale.