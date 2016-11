USA on siiani šokis sellest, et Donald Trumpist sai järgmine president, kuid meeleheitel on ka populaarse telesarja “Troonide mäng” autor George R.R. Martin, kes usub, et järgmise nelja aastaga muutuvad riigi probleemid veelgi suuremaks.

Martin kirjutas oma veebipäevikus, et tal ei ole sõnu selle jaoks, kuidas ta end tunneb. “Ameerika on rääkinud. Ma tõesti arvasin, et me oleme sellest paremad. Nähtavasti mitte,” kirjutas ta.

Martini sõnul oli Trump vähim kvalifitseerunud presidendikandidaat, kes kunagi suure partei poolt esitatud. Martini arvates on Trump halvim USA president ning peab teda ebastabiilseks mängijaks maailmatasandil.

Martin kasutas oma pahameele näitamiseks ütlust “Troonide mängust”, öeldes, et “talv on tulekul” (“winter is coming”), nüüd ka päriselus, kuna Trump valiti presidendiks. “Vähemuses olevatel demokraatidel puudub võim tema takistamiseks,” ütles ta.

Martin oli demokraatliku kandidaadi Hillary Clintoni toetaja.