Keskerakond on üle 20 aasta Edgar Savisaare juhtimisel propageerinud ja teostanud poliitikat, mis on mulle olnud täiesti vastuvõtmatu. Nüüd on Edgar Savisaar ja tema kõige ustavamad toetajad Keskerakonna juhtimisest lõpuks kõrvaldatud ja minu arvates ei saa hetkel välistada võimalust, et see muutus teeb võimalikuks ka Isamaa ja Keskerakonna koostöö.

Jüri Ratase hukkamõistev seisukoht näiteks Tallinna juhtimisel aset leidnud korruptsiooni suhtes kõlab igatahes hästi. Loomulikult saab koostöö toimuda vaid täpselt sõnastatud tingimustel ja eesmärkide nimel. Isamaa ei tohi taganeda oma isamaalistest seisukohtadest kodakondsus- ja keelepoliitikas. Minu jaoks on läbi aastakümnete olnud kõige tähtsamaks küsimuseks eesti rahva püsimine ja väljasuremiskursi peatamine. Keskerakonna uus esimees Jüri Ratas asetas selle küsimuse „Aktuaalses kaameras“ antud intervjuus samuti esikohale ja ma ei salga, et mul oli hea meel seda kuulata.

Sest lõpuks – on’s mõni teine küsimus ligilähedaseltki nii tähtis? Reformierakond rõhutab traditsiooniliselt vabadust, aga läheb sellega liiale. Perekond ja lapsed on igaühe eraasi – aga ühtaegu ka meie kõigi ühine asi. See teine pool on suures mina-mina-mina-maailmapildis kaduma läinud ja see tuleks taasleida. Ehk õnnestub siis ka demograafilist imet teha, nagu meil maksu- ja rahanduspoliitikaga juba on õnnestunud.