Kuigi Ameerika Ühendriikides on presidendil oluliselt suurem roll kui Eestis, on tegemist sama demokraatliku riigiga. Seepärast ei maksa Donald Trumpi presidendiks valimist ka ülemäära traagiliselt võtta. Aga kuigi ta ei tee otsuseid ainuisikuliselt, sunnivad tema varasemad väljaütlemised ettevaatlikkusele.

Kui immigratsioonile piduri panemise ja pereväärtuste hindamise saab heaks kiita, siis tema Venemaa ja NATO suunal tehtud avaldused panevad nii mõnegi elukogenud inimese tikke, riisi ja soola kokku ostma. On mõistetav, et ainult USA üksinda ei saa kanda maailmapolitsei rolli ning kõik NATO liikmed peavad üldisesse turvalisusesse panustama.

Trump on küsinud, miks seisab Ukraina eest peamiselt Ameerika, mitte näiteks Saksamaa? Küsimus on õige, sest Euroopa on tõesti hambutu olnud. Kõhedaks teeb Trumpi arvamus, et Venemaaga annab kuidagi kokku leppida.

Trump on viidanud, et tal on Putiniga head suhted. Seepärast pole ka imestada, et Putin oli esimeste õnnitlejate seas.

Kõige olulisem on aga see, et sanktsioonide võimalik kaotamine või Ukraina küsimuse Euroopale lahendada jätmine annab Venemaale signaali, et demokraatlik maailm on killustunud. Putin tunnistab ainult teist võimu ja tema sõprus ei kesta igavesti.