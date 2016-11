Keskerakonna valitsusse pääsemise fakt on märgilise tähendusega. Mis aga saab olema Keskerakonna firmamärk või ikoon, mille järgi me teda valitsusest ära tundma hakkame?

Astmeline tulumaks on olnud kõigi pikkade opositsiooniaastate jooksul mõistagi selleks trummiks, mida Keskerakond on kõige tugevamini tagunud. See on olnud erakonna näoks ja visiitkaardiks sama palju, kui paremerakondadele on pinnuks silmis nende leping Ühtse Venemaaga. Sama väsimatult on Keskerakond rääkinud Tallinna eeskujul tasuta ühistranspordi kehtestamisest üle kogu Eesti, et vältida ääremaastumist ja soodustada tööhõivet. Kas nüüd lõpuks tuleb ettevõtetele tulumaks ning ühe esimese sammuna tühistatakse rahvast Lätisse ostureisidele suunav alkoholi- ja kütuseaktsiisi tõus? Seni on nende säravate ideede elluviimist takistanud vale koosseisuga valitsus, kuhu Keskerakonnal asja pole olnud, kuid nüüd on kõik uksed helgeks tulevikuks valla. Tegelik elu on siiski midagi muud ja kardetavasti tuleb seni kõike lauskritiseerima harjunud Keskerakonnal hakata oma sõnu sööma.

Kui lepingut Ühtse Venemaaga ei saa Keskerakond tühistada venelastest valijate kaotamise hirmus, siis astmelisest tulumaksust loobumise korral riskeeritakse näo kaotusega nii eesti- kui ka venekeelsete valijate silmis. Pole välistatud, et tsentristidega läheb samamoodi nagu oletatavasti Donald Trumpiga: pika opositsioonipõlve valitsusvastane retoorika kaob võluväel, sest IRLi ja sotsidega on vaja võimu jagamise nimel kompromisse teha.

Peame jälgima, kelle nägu tuleb uus valitsus. Kui muudatused tulevad sedavõrd kosmeetilised, et Keskerakonda kui peaministriparteid on koalitsioonileppest raske ära tunda, siis kerkib loogiline küsimus, milleks on selline võimuvahetus üleüldse vajalik, kui tsentristide tegemisi ei hakkaks Reformierakonnast suurt midagi eristama. Kõik võimuliidu osalised kinnitavad üksteise võidu, et mingit vasakpööret ei tule. Sellisel juhul oleks tegu aga valija petmisega, kui valitsuses üheskoos tegutsevad tsentristid ja sotsid ajaksid koos edasi parempoolset poliitikat.

Valitsusvahetuse õigustamiseks jääb väheseks, et valimiskünnisega maadlev IRL ja mängu lustivad sotsid saaksid tunda mõnu Taavi Rõivasele jalaga andmisest või et muusikalis “Savisaar” võimu järele õhanud Kadri Simson saaks lõpuks ministriks.