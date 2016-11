Kui su teinepool sind solvab.

Kas oled kohanud inimest, kes suudab sind solvata ning on seejärel naerma hakanud ja seletanud, et sellised on tema naljad? Ilmselgelt oleme me seda kõik, kuid mis puutub eluarmastusse, siis selline isik seda ei ole.

Sa tunned end üksikuna.

Kui sa pole koos isikuga , kes paneks su südame tuksuma, vaid tunned end temaga koos olles siiani üksikuna, siis tea, et tegu pole sinu eluarmastusega.

Sa ei ole sina ise.

Kui sa tunned pidevalt partneriga koos olles, et pead olema keegi teine, siis soovitame sul suhte lõpetada. Teeselda ei jaksa kunagi keegi liiga kaua ja valel on olnud alati lühikesed jalad.

Su elukaaslane ei meeldi su perele ja sõpradele.

Tihti võib tunduda väikese asjana see, kui su partner pereliikmetele või sõpradele peale ei läheks. Usu, aga tegelikkuses on selleks pigem oluline põhjus.

Lugupidamatus.

Pole vahet kas su tulevane armastus käitub lugupidamatult sinu koera või sõpradega, kui ta teeb seda kellegi sinule olulise isikuga, siis on aega temast eemalduda.

Tunned ennast teisejärgulisena.

Kui su partner ei suuda hoida sind positiivses suhtumises enda vastu, vaid üritab pigem sinu suhtumist endasse negatiivseks muuta, siis ei ole ta sinu härra Õige.

Te ei usalda teineteist.

Kooselu toimimiseks vajate te teineteise usaldust. Kui tunnete, et peate pidevalt üksteist kontrollima, siis võib see tulla sellest, et teie suhtes on juba praegu midagi valesti.

Su partner ei soovi sinuga abielluda.

Kauaaegne kooselu ilma abiellumata võib tähendada ebakindlust teie kooselu suhtes. Kui te olete olnud koos juba aastaid, kuid pole ikka veel abiellunud, võib see tähendada, et te pole siiski teineteise jaoks loodud.

Te usute ise, et teie praegune kutt ei ole teie eluarmastus.