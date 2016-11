Ameerika Ühendriikide 45. presidendiks valiti 8. novembril vabariikliku partei kandidaat Donald Trump. Valimiste võitmisel sai otsustavaks Trumbi edu nn kaalukeele osariikides, nagu Pennsylvania, Ohio või Florida. Ilmnes, et Trump suutis oma valijaskonda paremini mobiliseerida kui demokraadist vastaskandidaat Hillary Clinton. Otsustavaks sai valge töölisklassi ja valge jõukama elanikkonna toetus Trumpile. Trumpi sõnum, et ta toob muutuse Washingtoni poliitikute eliidi – nii demokraatide kui ka vabariiklaste – kujundatud poliitikasse, osutus ehk olulisemakski kui konkreetsed valimislubadused.

Suured lubadused

Kui rääkida valimiskampaania käigus antud lubadustest, siis Trump on lubanud järsult alandada makse ja sellega stimuleerida ettevõtlikkust ja lisada majanduskasvu. Ta on lubanud vähendada riigieelarve defitsiiti, seletamata, kuidas see on võimalik maksude alandamise tingimustes. Samuti on ta lubanud investeerida USA infrastruktuuri uuendamisse. Trump on lubanud president Obama ravikindlustusreformi tühistada ja asendada selle turupõhiste lahendustega. Illegaalse immigratsiooni ohjeldamiseks on ta lubanud ehitada USA ja Mehhiko piirile müüri ja riigist kõik illegaalsed immigrandid, kelle arv küündib miljonitesse, kiiresti riigist välja saata, alustades kriminaalse taustaga isikutest.

Välispoliitika valdkonnas on Trump lubanud, et tugeva läbirääkijana saavutab ta Ameerikale senisest soodsamaid kokkuleppeid ja lepinguid. Ka on ta lubanud erinevalt senisest poliitikast hoiduda välismaal sekkumisest. Kaitsepoliitika valdkonnas on ta samas lubanud USA sõjalist võimsust suurendada.

Ameerikale kõige olulisema teemana soovib Trump tõhustada terrorismivastast võitlust, esmajoones terrorirühmituse ISIS vastast kampaaniat. Siin on ta lubanud teha koostööd ka Venemaa ja Iraaniga, kellega on USA-l seni erimeelsused olnud Süürias Assadi režiimi toetamise küsimuses. Kuid samal ajal on Trump olnud vastu Obama administratsiooni sõlmitud Iraani tuumaleppele, millega tühistati Iraanivastased sanktsioonid.

Trump on jõuliselt kritiseerinud USA sõlmitud vabakaubanduslepinguid ja rahvusvahelist kaubandussüsteemi ja leidnud, et senised lepingud on soodustanud USA firmade ja töökohtade liikumist välismaale. USA siseturu kaitseks on Trump näinud võimaliku lahendusena kõrgete kaitsetollide kehtestamist.

On ka võimalik, et Trump ei pruugi, arvestades tema üldist vabakaubanduse kriitilist hoiakut, soovida samal kujul jätkata Euroopa Liiduga üleatlandilise kaubandus- ja investeerimispartnerluse alaseid läbirääkimisi.

Hiina rahandus- ja kaubanduspoliitikat on Trump näinud USAd kahjustavana ja vastumeetmeid nõudvana. Seevastu teise suurriigi Venemaa suhtes on Trump avaldanud soovi suhteid parandada ja leidnud, et tal oleks paremad võimalused Venemaaga mõlemale poolele huvipakkuvates olulistes küsimustes kokkuleppele jõuda.

Eesti seisukohalt on Trumpi valimiskampaania aegsetest seisukohavõttudest enam huvi pakkuvad väljaütlemised NATO kohta. Trump on arvanud, et NATO peaks edaspidi keskenduma enam terrorismivastasele tegevusele. Ka on Trump leidnud, et NATO Euroopa liitlased peaksid enam panustama ühiskaitsesse ja on avaldanud isegi arvamust, et NATO liitlaste kaitsmine võiks toimuda lähtuvalt sellest, kuidas need on panustanud oma ja NATO kaitsevõime arendamisse.

Tegelik poliitika

Siiski tuleb meeles pidada, et valimiskampaania ajal avaldatud seisukohad ja Trumpi administratsiooni teostatav poliitika võivad üksteisest oluliselt erineda. Trumpi tegelik poliitika võib paljudes küsimustes tegelikku olukorda arvesse võttes hakata sarnanema rohkem eelnevate administratsioonide poliitikaga, kui tema enda valimisretoorikaga. Presidendina peab ka Trump, kui ta soovib edu saavutada, leidma oma välispoliitilistele ettevõtmistele liitlaste toetuse ja peab seetõttu alal hoidma USA liitlassuhteid teiste lääneriikidega.

Presidendina peab Trump arvestama ka oma vabariikliku partei teiste poliitikute seisukohtadega, et saada Kongressi mõlema koja vabariiklike saadikute toetus oma seaduseelnõudele ja tegevuste rahastamisele, senatis ka toetuse olulisemate ametikohtade täitmisele.

Ja näiteks NATO puhul on enamiku vabariiklastest poliitikute suhtumine olnud selle senist rolli ja toimimispõhimõtteid toetav. Samuti suhtub enamik juhtivaid vabariiklaseid kriitiliselt Venemaa tegevusse Ukrainas ja agressiivsesse käitumisse naabritega. Ei maksa unustada, et oluline on ka institutsionaalne järjepidevus, USA julgeolekuametkonnad on väga professionaalsed ja pühendunud NATO tegutsemisvõimelisena hoidmisele.

Eestil ja teistel Euroopa riikidel tuleb arvestada võimalusega, et oma julgeolekusse tuleb edaspidi ise rohkem panustada. Samuti on Eesti diplomaatidel vaja juba varakult hakata looma suhteid Trumpi kujuneva meeskonnaga, et leida uue administratsiooni toetust oma seisukohtadele.