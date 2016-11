Urmas Eero Liivi mängufilm "Must alpinist" peaosas Priit Piusiga, linastub 26ndal Cottbusi Ida-Euroopa filmide festivalil Saksamaal.



"Must alpinist" on nõukogude ajal reaalselt aset leidnud sündmustel põhinev müstiline noortedraama eesti tudengite talvematkagrupist, mis satub Siberis hirmujudinaid tekitavate sündmuste keskele. Matkal oma kaaslastes pettunud ebapopulaarne grupijuht Olle jääb retke viimasel päeval mägedes kadunuks. Temaga rivaalitsenud vabameelse ja seiklusi hindava Eero juhtimisel laskuvad matkajad abi otsimiseks mägede jalamil asuvasse burjaatide külla. Vallandub kummaline ja terve mõistuse vastane sündmusteahel, mida näib dirigeerivat kadunud Olle. Võõral maal ja võõra rahva hulgas tuleb lahendada ülesanne, mida matkajad esialgu ei taha, kuid hiljem enam ei oska lahendada.



Filmis mängivad Priit Pius, Rait Õunapuu, Hanna Martinson, Liis Lass, Veiko Porkanen, Reimo Sagor, Vadim Andreev (Moskva) jt.



Filmi stsenarist ja režissöör on Urmas Eero Liiv, operaator Ants Martin Vahur, kunstnik Katrin Sipelgas, kostüümikunsnik Eugen Tamberg, grimmukunstnikud Liisi Roht, Siiri Lauri, helioperaator Olger Bernadt, valgusmeister Henri Savitski, tootmisjuhid Kaspar Kaljas, Riho Västrik, produtsent Anneli Ahven.

Film on valitud Cottbusi Ida-Euroopa filmide festivalil programmi "Spektrum". Festival toimub 8.-13. novembrini.



Filmi "Must alpinist" on tootnud Kopli Kinokompanii, maailmaesilinastus oli 2015. aasta novembris festivalil PÖFF.