Kodused mööbliesemed peavad tunduvalt kauem vastu, kui nende eest korralikult hoolt kanda. Soovitav on vähemalt iga poole aasta tagant mööblit korralikult puhastada – sel moel garanteerid oma esemetele tunduvalt pikema eluea.

Kindlasti kanna hoolt oma diivanvoodi eest – vaid nii võid kindel olla, et diivan ei teeni mitte ainult Sind ja Sinu perekonda pikalt, vaid säilitab kauaks ka oma kauni välimuse.

Diivanvoodi nõuab üsna intensiivset hoolitsust, kuid tulemus on kahtlemata seda väärt.

- Diivanvoodi teenib Sind kauem, kui muretsed sellele kena katte. Lisaks annab hästi valitud diivanikate diivanile uue ja värske välimuse. Kui Sul ei ole võimalik soetada diivanit, mis Sulle meeldib, on võimalik palju ära teha ka elegantse diivanikattega.

- Diivanvoodit võiks lasta regulaarselt puhastada professionaalidel, kes kasutavad spetsiaalseid kvaliteetseid puhastusvahendeid ning kes puhastuse käigus ka diivanit liigutavad. Võid julge südamega oma kena diivanvoodi professionaalide kätesse usaldada, sest nad tunnevad oma tööd ning neil on kõik vajalikud mööblipuhastusvahendid olemas. Nii ei ole Sul vaja suure raha eest kallist kodukeemiat muretseda.

- Loomulikult on suureks abiks pidev diivani eest hoolitsemine. Kõige lihtsam on vähemalt kord nädalas diivani eest hoolt kanda ning seda kergelt puhastada. Ainult sel moel on võimalik vältida suurte plekkide sissekulumist, mida aja möödudes on juba üsna võimatu diivanilt eemaldada.

- Soovitatav on diivanvoodit aeg-ajalt tuulutada. See on küll üsna keeruline ülesanne, kuid piisab ka sellest, kui hoiate akent pikemat aega avatuna.

Diivanvoodi on pikaajaline investeering. Seetõttu tasub selle eest ka kenasti hoolt kanda ning diivani kena välimuse eest regulaarselt hoolitseda. Ainult sel moel peab mööbel kaua vastu ning säilitab ka oma kena välimuse.