Liivapõllu talu peremehe Jaan Hansalu pakutud kuusk on kaunis, kuigi mitte eriti kõrge – Raekoja platsil aegade jooksul nähtud rekordkõrgusele jääb see puu alla 6-7 meetrit. Kohev ja tihe võra aga korvab igati selle puudujäägi.

(Teet Malsroos)

Nääme lisab, et sel aastal on jõulukuuse valgustust täiendatud ligi 1500 LED-tulega, 250 klaaskuuliga, sajakonna kuldse ja punase südamekujuline ehtega.

"Kõik need on orgaanilisest taaskasutatavast materjalist valmistatud, nii nagu Kesklinna valitsusele omistatud rohelise kontori nimetus tunnistab, et me oleme keskkonnasäästlikud,“ tõdeb linnaosa vanem.

Tuled Raekoja platsi jõulupuul süttivad 18. novembril koos jõuluturu avamisega.