Pokemon Go hullus algas juuli alguses ja levis kulutulena üle maailma. Ka Eestis saavutas mobiilimäng meeletu populaarsuse. Tänaseks on olukord aga kardinaalselt muutunud, nimelt näitab uuring, et huvi mängu vastu on vähenenud kolmekordselt. Elisa kliendibaasi analüüs näitab, et Pokémon Go mobiilimängu hiilgeaeg Elisa klientide seas jäi juuli- ja augustikuusse. Oktoobrikuu lõpu seisuga oli klientide huvi mängu vastu oluliselt vähenenud. Kuulus mobiilimäng Pokémon Go leidis Elisa klientide seas enim kasutust juulis ja augustis, sügisel hakkas huvi juba vaibuma. "Plahvatuslikult kasvas mängu kasutajate arv juulis, kus üheaegselt kasutas mängu koguni 1550 Elisa klienti,“ märkis Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

"Tänaseks on mobiilimängul suvekuudega võrreldes Elisa võrgus kordades vähem kasutajaid,“ lisas Polli. Elisa kliendibaasi analüüsi järgi mängis Pokémon Go mängu augustis 35 000 Elisa klienti ning oktoobris oli see number juba üle kolme korda madalam, mil mängijaid oli veel ligi 12 000.

Toomas Polli märkis, et statistika järgi on rakendusi, mida Elisa kliendid kasutavad lühemat aega ning rakendusi, mis on pidevalt ja juba aastaid kasutuses. "Regulaarselt on Elisa klientide seas kasutuses eelkõige sotsiaalmeedia kanalid nagu Facebook, YouTube, Facebook Messenger, Skype ja Twitter,“ ütles Polli, lisades, et enim kasutatavatel rakendustel on ühes kuus 250 000 – 300 000 kasutajat.