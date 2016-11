Colliersi analüütikute sõnul moodustas 2016. aasta esimesel poolel investeeringute kogumaht Balti riikides 503 miljonit eurot, mis on peaaegu võrdne 2015. aasta esimesel poolel saavutatud rekordtulemusega. Aasta kogutulem jääb ilmselt siiski 2015 tulemusele alla.

Esimese poolaasta liider oli Leedu, kus investeeringute mahuks kujunes 217 miljonit eurot, talle järgnes Eesti 207 miljoni ja Läti 80 miljoni euroga. Kuigi Lätis jäi investeeringute maht 2016. aasta esimesel poolel väikeseks, annab mitu pooleliolevat tehingut märkimisväärse panuse aasta müügimahtudesse. Investeeringute kogukäive Balti riikides vähenes 2016. aasta esimesel poolel 14 protsenti võrreldes 2015. aasta esimesel poolel saavutatud rekordtulemusega, mis oli 584 miljonit eurot.

Keskmine tehingu suurus terve turu vaates 2016. aasta esimesel poolel oli 3,5 miljonit eurot, 2015. aasta esimeses pooles oli see 4,2 miljonit eurot.

Keskmise tehinguhinna mõningase languse põhjuseks võib pidada 1–5 miljoni euroste tehingute suurt arvu ja mahtu 2016. aasta esimesel poolel, kuigi ligikaudu 55 protsenti kogumahust moodustasid tehingud, mille hind ületas 10 miljoni piiri. Samas jäi umbes 78 protsendi tehingute hind 2016. aasta esimesel poolel alla 3 miljoni euro.

Ka 2016. aasta kokkuvõttes saab liider olema ilmselt Leedu, kus Colliersi ennustuse kohaselt kujuneb kogumaht ca 420 miljoni tasemele. Järgneb Eesti ca 400 miljoniga ning Läti ca 350 miljoniga. Kokkuvõttes tähendab see ca 17% madalamat kogutulemust 2015. aastaga võrreldes.

Eesti turul domineerisid 2016. aasta esimesel poolel peamiselt teada- tuntud tegijad – EfTEN Capital, East Capital, Northern Horizon Capital, jne. Eestis osales kohalik kapital 40 protsendis soetamistehingutest. Aasta kokkuvõttes saab ilmselt olema EfTEN Capital ka Baltikumi 2016. aasta suurim investeerija ca 140 miljonilise mahuga.

Baltikumi vaates oli investeeringute tootlus 1. poolaastal kõrgeim Läti ja Leedu tööstuskinnisvara sektoris, ligikaudu 8,5%. Madalam oli tootlus Läti ja Leedu kaubandus- ja büroopindade puhul - 7,0%. Baltikumi madalaimad tootlused on saavutatud Eestis, kus parim tootlus kahanes 2016. aasta esimesel poolel ca 6,6 protsendile nii kaubandus- kui ka büroopindade sektoris ja 7,8 protsendile tööstuskinnisvara sektoris.

Baltikumi suurimad investeerimistehingud 2016. aastal toimusid 3. kvartalis, kaubandusektoris ja Riias - Riga Plaza ja Domina kaubanduskeskused.

Eesti suurim tehing toimus samuti 3. kvartalis Hilton Hotelli müügina. Märkimisväärseks võib pidada ka Baltikumi ülest Geneba portfelli (nn SEB portfell) ning DSV logistikaportfelli müüki.

Aasta lõppu vaadates prognoosib Colliers International Estonia partner Margus Tinno, et 2016. aasta investeeringute kogumaht Baltikumis on ca 1,17 miljardit eurot. „Siinkohal on 2. poolaastal märkimisväärse panuse mahtu andnud Riga Plaza ja Domina kaubanduskeskuste müük Riias ning Hilton Hotelli müük Tallinnas. Sektorite puhul eelistavad nii välismaa kui ka kohalikud investorid endiselt büroo- ja kaubanduspindade sektoreid, kuna need on kõrgeima likviidsusega, pakuvad rikkalikumat valikut ja ei eelda eriti eriteadmisi. Kaubanduspinnad moodustavad 9 kuu seisuga ca 41% kogumahust. “ kommenteeris Tinno.