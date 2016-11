"Ma vaatasin ainult esimest saadet, teistest olen näinud ainult reklaamilõike," tõdes Maire Aunaste ja lisas, et ta ei ole tõesti rohkem seda vaadanud.

"Mul puudus huvi. Kui vaatad esimese saate ära, siis sa teed enda jaoks teadmise, et kas ma hakkan saadet vaatama või ei hakka," lisas Maire.

Evelin Ilves (TV3)

"Kuna ma vaatan väga palju televiisorit ja samas on mul samal ajal alati midagi muud vaadata, siis ma olen otsustanud, et mind tõesti ei huvita," täpsustas ta ning lisas, et vaatas esimest saadet, kus rääkis oma peremuredest olümpiavõitja Erika Salumäe.

"Lihtsalt see ei ole must be programmis minu kui televaataja jaoks," täpsustas ta ning lisas, et nii palju kriitikut temas ei ole, et lihtsalt kritiseerimise või retsenseerimise jaoks saadet vaataks.

