Täna hommikul kell 5.50 teatati, et Tartus Ravila tänaval AS Epler & Lorenz jäätmekäitlustehases on tulekahju. Põlengu avastasid kaks tööl olnud inimest, kes süttinud jäätmemahuteid pulberkustutitega kustutama asusid. Kohale jõudnud päästjad sisenesid suitsu täis angaari ning piirasid tulekahju leviku kella 6.20.

Tulekahju kustutati lõplikult kella 6.59. Tartumaa vanemoperatiivkorrapidaja Kalev Näär kiitis tulekahju avastanud ning esmaste kustutustöödega alustanud töömehi. „Töötajad summutasid iseseisvalt leeke ühe ratastel veetava 100 kilose ja paari väiksema pulberkustutiga, mis tegi meie edasise töö juba oluliselt lihtsamaks,“ rääkis Näär.

„Tehase territooriumil on hirmuäratavalt palju ohtlikku põlevmaterjali ja seal tekkiva tulekahju raskete tagajärgede ärahoidmiseks on põlengu kiire avastamine ning esmane oskuslik tegutsemine määrava tähtsusega.“

Päästjad kontrollisid angaari katusekonstruktsioone korduvalt termokaameratega ja õnneks tuli hoone osadele levinud ei olnud. Küll aga sai hoone seest tahmakahjustusi ja jäätmepurustusseadmed kuumakahjustusi. Seal hulgas muutus üks jäätmepurusti töökõlbmatuks. Päästekeskuse menetlusinspektor selgitas, et tulekahju tekkis värvi- ja muid kemikaalijääke sisaldavate anumate purustusprotsessi käigus, mil toimus välja voolanud vedelike isesüttimine või sattus jääkide hulka mõni säde.

TALLINN:

Eile teatati, et Loitsu tänava korteris tekkis peretüli käigus füüsiline konflikt 47-aastase naise ja 28-aastase naise vahel . Mõlemad osapooled olid alkoholi tarvitanud. 47-aastane aastane naine peeti kahtlustatavana kinni ja viidi kainenema.

SAAREMAA: