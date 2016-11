Melania Knavs sündis 1970. aastal Jugoslaavia koosseisu kuulunud Sloveenias Novo Mestos ja kasvas üles Sevnicas. Ema Amalija töötas lasterõivaste vabrikus, isa Viktor linnapea autojuhina. Melania on rääkinud, et tema lapsepõlv oli õnnelik, nende pere käis reisimas Prantsusmaal, Itaalias ja Saksamaal. Teismelisena õppis Melania kunsti- ja fotograafiakallakuga keskkoolis. Ta oli pelglik ja usin tüdruk.

Ameerika Ühendriikide järgmise esileedi Melania Trumpi (46) elu on olnud kirev. Abikaasa Donald Trumpi kõrval mõjub piltilus Melania väärika ja vaoshoituna. Ta on hoidunud valimiskampaania ajal enamasti tagaplaanile, kui just pole olnud vajadust mehe renomeed tõsta ja teda skandaalide üleskeerutamise ajal toetada. Poliitikasse ei soovi uus esileedi sekkuda, pühendudes eelkõige pereväärtuste hoidmisele.

Kaks aastat hiljem kohtas Melania Knauss New Yorgi moenädalal kinnisvaramagnaat Donald Trumpi. Viimane oli abielus , kuid elas naisest Marla Maple’ist lahus. Trump oli koos Celina Midelfartiga ning Melania ei andnud Trumpile oma telefoninumbrit. „Ma pole tüdruk, kes annaks oma telefoninumbri kellele iganes,“ rääkis ta hiljem The New York Timesile. Melania oli tollal 28-, Trump 52aastane – viis aastat vanem, kui Melania isa.

Legendi järgi armus Trump Melaniasse esimesest silmapilgust. Naine aga ei kiirustanud ning nende suhted arenesid aeglaselt, kuid Melania tunnistas hiljem, et keemia särises nende vahel kohe.

Melania ja Donald abiellusid 2005. aasta jaanuaris, järgmise aasta märtsis sündis neile poeg Barron William. Naine sai USA kodakondsuse 2006. aastal.

Melania Trump on esimene esileedi, kes on presidendi kolmas abikaasa ning kes ei kõnele emakeelena inglise keelt – ka praegu on tema kõnes tunda tugevat sloveenia aktsenti. Aga ta kõneleb ka saksa, prantsuse ja serbia keelt.

Samas pole Melania Trump kaugeltki esimene esileedi, kes on modellina töötanud. Modelliametit pidasid ka Betty Ford ja Pat Nixon. Pikantsemaks muudab Melania modellitöö fakt, et ta on poseerinud ka aktifotodeks.

Melania poseeris 2000. aastal ajakirja GQ fotodel karusnahkadel alasti, aga ka Trumpi eralennukis napis pesus ning püstol käes. Tollal oli ta Trumpi sõbranna.

„Meil oli uskumatu seks vähemalt kord päevas. Mõnikord ka sagedamini,“ paljastas Melania samal aastal ajakirjanik Howard Sternile. Ka Donald avaldas, kui kuum oli Melania.

Ameeriklastelt ei ole Melaniale kui esileedile seni suurt soosingut osaks saanud. Alates 1992. aastast, mil avati USAs esileedide kohta punktiskoor, on Melania saanud märkimisväärselt vähem punkte kui paljud teised.

Kuigi Melania Trumpi minevik on olnud kirev, kavatseb ta olla traditsiooniline ja esinduslik esileedi. Üks tema ülesandeist on muuta Valge Maja koos sisustusarhitektidega pere jaoks mõnusaks koduks. Ta on öelnud, et erinevalt Michelle Obamast ja Hillary Clintonist hoiab ta poliitikast eemale ning poliitika jääb üksnes abikaasa kanda. Tulevane esileedi peab oma esmaseks ülesandeks poja kasvatamist.

USA tulevast esileedit paneb muretsema kius ja ahistamine sotsiaalmeedias ning nende mõju lastele. Naine ise on sotsiaalmeediat seni vältinud. Seevastu on Donald Trump agar Twitteris sõnavõtja. Kui Melanialt küsiti, mida ta oma mehe juures muudaks, vastas ta: „Tema säutsumist.“

Melania on emalik naine. Oma poega Barronit nimetab ta vahel Mini-Donaldiks. Seda sellepärast, et ka Barron armastab kanda pintsakut, triiksärki ja lipsu. Puhkenud seksismiskandaalis, kus mitu naist otsustasid avaldada oma ebameeldivad kogemused Donald Trumpiga, võrdles Melania oma meest kaitstes Donaldit lapsega. „Vahel ütlen, et mul on kodus kaks poega. Mul on mu noor poeg ja siis on mul mu mees,“ ütles naine CNNile.