Kui valdade ühinemisel jääb valla piiridesse mitu samanimelist küla, peavad elanikud oma küladele uue nime mõtlema, sest kuidagi tuleb neid eristada. Kõige suuremaks nimenuputamiseks läheb ilmselt Saaremaal.

“See on nüüd küll ootamatu, et peab nime muutma hakkama,” on Märjamaa valla Vanamõisa küla põliselanik Jaan Parve üllatunud. “Nimi on külal vana, väga kahju oleks sellest loobuda,” tunnistab ta.

Märjamaa vald peab ühinemisläbirääkimisi Vigala ja Kullamaa valdadega ning Vanamõisa nime kannab ka üks Vigala kandi küla.

