Sellest, kuidas väliselt teineteisele vastanduti, kuid ometi koos tegutseti, on palju räägitud. Küsimus polnud üldse selles, kas oli sõlmitud mingi kokkulepe (näiteks, et ühele jäi Toompea ja teisele Tallinn), vaid et kumbki võis kindel olla teise käitumises. Nii tekkis siinses poliitelus paljude jaoks mugav ennustatavus ja samas ka stagnatsioon.

Pärast peaministri umbusaldamist on tekkinud uus poliitiline olukord. Kõige halvem, mis saab nüüd juhtuda, on ammukardetud koalitsiooni − Keskerakond koos Reformierakonnaga, teke. See oleks selge märk, et tegelikult pole midagi muutunud, ja kõik oli vaid kaval poliitmanööver.

Tänaseks on tõstetud juhtrolli Keskerakond, mis on väidetavalt teinud läbi sügava ümbersünni. Ent niisuguse muutuse tõestamiseks on vaja tegusid. Siiani on toimunud esimehe ja juhatuse vahetus, mis antud erakonna puhul on muidugi oluline märk.

Reformierakonnale tehti tõesti kambakas, mis on ühest küljest traagiline ja teisest küljest groteskne. Meie noort peaministrit on olnud kurb vaadata, kes nüüd saab omal nahal tunda poliitelu varjupoolt. Kuidas varasemad liitlased ühel hetkel vaenlasteks muutuvad ja omadele nii-öelda noa selga löövad. Samas langes Reformierakond selle sama skeemi ohvriks, mida ise hoolega varasemalt välja töötas ja praktikasse rakendas – valitsemine läbi vastandumise ja vaenlase otsimise. Nüüd sai temast endast ühekorraga kõigi ülejäänute sihtmärk, mis arvestades 17 valitsemise aasta jooksul kasvatatud vägevat musklit, on üsna loogiline.

Üldse on nugade selga löömine meie poliitelus väga moodi tulnud. Kõigepealt löödi tema enda tunnistuse järgi nuga selga Siim Kallasele tema enda erakonna poolt. Seejärel löödi nuga selga Edgar Savisaarele ja taaskord omade poolt. Nüüd siis löödi nuga selga Reformierakonnale koalitsioonikaaslaste − sotside ja IRLi poolt. Hämmastav, kui palju verd on voolanud meie kandis viimaste kuude jooksul, õnneks vaid poliitilist. Ent need kõik märgid üldisemast pöördest, kauaoodatud muutustest poliitilises kultuuris.

Ebastabiilne kolmikliit

Uue koalitsiooni kokkupanek pole üldse nii lihtne, nagu mõned praalijad häälte kokkulugemise järel näivad arvavat. Selle koalitsiooni esimene oht on ebastabiilsus, juhul kui sinna saavad kuuluma üksnes kolm väga erinevat erakonda. Kaks kolmest on ju samuti harjunud ennast võimu käes soojendama, mis tekitab teatavasti sõltuvust. Vaatamata ebaõnnestunud valimistulemusele ja oma reitingu allakäigule on võim jätkuvalt magusam kui mesi.

Võib-olla kukkunud valitsuse suurim viga oligi selle arvuliselt kolm osalist. Kolm oma ninaesise pärast muretsevat kambajõmmi on kooslusena põhimõtteliselt alati ebastabiilne, sest kaks nõrgemat võivad väga lihtsalt ühineda kolmanda vastu, kes tavaliselt on kõige tugevam. Pealegi on uude koalitsiooni kuulujatest kahel juba tugevamale ärategemises olemas vahetu kogemus, mistõttu uus juhterakond vajab nende tendentside vaoshoidmiseks lisajõudu.

Koalitsiooni teine oht on selle juhterakonna ebamäärane sisemiste jõudude vahekord. Vaatamata sellele, et praegu kinnitatakse enda monoliitsust ja valmisolekut valitsemisel põhivastutus võtta, on need üksnes sõnad. Tegelikkuses on Keskerakonnas olemas tugev Savisaare leer, kelle millegagi rahulolematuse korral võib parlamendienamusest kergelt saada vähemus. Kunagi ei maksa alahinnata ka tugevaid emotsioone, eriti kui on tegemist negatiivsetega. Keskerakonna uus juhtkond vajab selliseks olukorraks välist tugevdust.

Kolmandaks on selline koalitsioon ohtlik IRLile, vormilt isamaalisele ja parempoolsele erakonnale, mille reiting on teinud pikka aega vähikäiku. IRL minek koalitsiooni võib tähendada erakonna lõppu, nii-öelda viimset hingetõmmet. Ükskõik, kuidas erakonna juhid seda sammu oma valijatele ka ei serveeriks. IRL vajab tasakaalustamiseks koalitsiooni kindlasti parempoolset tugevdust.