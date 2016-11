Laupäeval toimuva politsei- ja piirivalveameti päeva puhul tunnustame kõiki politseinike ja piirivalvureid hea töö eest, aga tuleb ka tunnistada, et sisejulgeolek on Eestis olnud liiga kaua kurnavate kärbete ja ebastabiilsuse tuultes, ütles Riigikogu siseturvalisuse vabatahtlike toetusrühma esimees Artur Talvik.

„Eesti politsei on teinud läbi tohutu arengu. Altkäemaksu küsiv liikluspolitseinik on minevik, kaks töökorras autot jaoskonna peale on samuti minevik. Samas kuus aastat tagasi rajatud Politsei- ja Piirivalveamet on kõik need aastad olnud riigiraha säästmise põhiobjekt," ütles Vabaerakonna saadik.

See on viinud selleni, et mõnes maakonnas on ööpäeva jooksul tööl vaid kaks-kolm patrulli, vähesed piirkonnakonstaablid ei jõua kogukondadega tegeleda. Politsei alustab majanduskuritegude menetlemist alates 40 000 euro väärtusest, mis on rahanappusest tingitud sundkäik. Sisejulgeolek on kaitsekulutuste kõrval muutunud vaeslapseks. Vabaerakonna meelest on neid valdkondi tark vaadelda siiski koos ühe julgeolekueelarve raames,“ lisas mees.