Eilses "Ringvaates" vestles Marko Reikop eksmiss Kristiina Heinmets-Aigroga, kes kolmel korral värske USA presidendi Donald Trumpiga ka isiklikult kokku puutunud ja vestelnud - üheskoos on ka fotomälestus jäädvustatud. Esmakordselt kohtus Heinmets-Aigro Trumpiga 1997. aastal, kui Trump oli ostnud Miss Universumi saate ja naine seal osales. Sel aastal on tehtud ka kuulus pilt temast ja Trumpist. "See pilt on tehtud mõni päev enne finaalüritust," meenutab naine, et oli siis vaid 18-aastane tüdruk. Nii lähedale pääsesid vaid valitud, sest alad olid rangelt piiritletud ja tüdrukuid, kellel oli suuremat potentsiaali või paistsid enam silma, lubati rohkematesse kohtadesse - teistel pandi käsi ette. "Seda ma kogesin ise alguses võistlusele jõudes," sõnas Heinmets-Aigro.

"Rohkematesse kohtadesse tähendab seda, et Donald Trump ju liigub ringi, tal on viis turvameest ja sa ei pääse talle ligi," selgitab naine, et kui Trump seda ise ei soovi, ei pääse talle ligi ükski inimene.

Kuigi meediast on korduvalt läbi käinud, et Trumpile meeldivad noored naised, ei ole mees Heinmets-Aigrole lähenemiskatseid teinud ning naine ei oska selliseid väiteid kommenteerida. "Need kokkupuuted, mis meil on olnud Donaldiga seoses siis kolmel aastal, kolmedel erinevatel vastuvõttudel ja sellistel lavatagustel, siis ta on olnud väga viisakas," sõnab Heinmets-Aigro, et midagi ebameeldivat ei ole kunagi olnud. Heinmets-Aigro sõnas, et 1997. aastal oli praegune enesekindel Trump veel kohmetu ja punastav - tuli ju ikka telesaadete ja salvestuste käigus kenade naisterahvastega kokku puutuda. Kümme aastat hiljem oli mees juba veidi kogenum. "Nagu ma ütlesin sulle - 1997 oli ta selline galantne, natuke punastav härrasmees ja aastaks 2007, kui me kohtusime siis uuesti, oli ta selline kätega žestikuleerivam ja telemehelikum,“ sõnas Heinmets-Aigro viidates ka Reikopile, et televisiooniga tegelemine paistab inimesest välja.