Eelnõuga täiendatakse korrakaitseseaduse § 38 nii, et sõidukijuhile selgitatakse tema õigusi, kui ta selleks soovi avaldab. Õiguskomisjoni liikme Kristjan Kõljalgi sõnul on selle eelnõu eesmärk seaduskuulekate kodanike võimalikult väike ajaline kinnipidamine puhumisreididel.

„Selle eelnõuga on inimestel õigus nõuda endale õiguste ettelugemist, sest, nagu me teame, 98–99 protsenti autojuhtidest on seaduskuulekad. Nii et tegelikult on nende huvides, et puhumise protseduur toimuks võimalikult kiiresti,“ ütles Kõljalg.