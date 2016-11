Ühtesid näitlejaid elu hellitab ning neist saavad maailmastaarid, kes suunduvad edasi kinolinale. Teised aga jäävadki sarjadesse mängima. Kas teadsid, millistest sarjadest said tähelelennu praeguseks kümnetes filmides mänginud staaaarid?

3) Briti näitleja Kate Winslet jõudis teleekraanidele sarjas "Get Back", mis oli eetris aastatel 1992-1993.

4) "Deadpooli" staar Ryan Reynolds mängis sarjas "Two Guys, a Girl and a Pizza Bar" Michaeli aastatel 1998-2001.

. (Vida Press)

5) Koomik Steve Carell on mänginud filmides, kuid aastal 1997 tegi ta kaasa sarjas "Over the Top".

(Vida Press)

6) "Star Warsi" täht Felicity Jones alustas karjääri 12aastaselt, ent 15aastaselt oli tema suurem roll sarjas "The Worst Witch".

(Vida Press)

7) Austraalia näitleja Naomi Watts mängis aastal 1990 kaasa sarjas "Hey Dad …!".

(YouTube / Vida Press)

8) Aastatel 1991-1993 Suurbritannias eetrisse läinud sarjas "The Darling Buds of May" tegi kaasa Catherine Zeta-Jones.

(Vida Press)

9) Joseph Gordon-Levitt on eelkõige tuntud televaatajatele sarjast "3rd Rock from the Sun", kus ta kehastas Tommyt.