Michael Jacksoni tuntuim aksessuaar, glamuurne randmebandaaž, polnud tema enese vaimusünnitis, vaid Jaapani superstaarilt Yoshikilt maha viksitud.

Ansambli X Japan liider Yoshiki rääkis režissöör Stephen Kijakile nende ühise dokfilmi “We Are X” linastusel, et kui ta esmakordselt Jackoga kohtus, imetles too tema käebandaaže. “Need olid musta värvi ja ta imetles neid moeaksessuaarina," vahendab New York Post.

Tokyo Mick Jaggeriks kutsutav jaapanlane rääkis, et tema kandis bandaaže vanasti kõõlusepõletiku tõttu mõlema käe ümber, nüüd aga ainult parema randme ümber. “Ütlesin Michaelile, et see on meditsiiniline abivahend, aga tema pidas seda moeasjaks.”